STEFANO CALDORO: “DE LUCA FACCIA PIU’ TAMPONI PER LA SICUREZZA DEI CAMPANI”

“Siamo interessati alla verità. È la prima cosa da fare per tutelare la salute dei cittadini. Perché tanti contagi nella nostra Regione ? Perché non si fa nulla? Si fa poca prevenzione e non si mettono in campo azioni di monitoraggio”. Lo scrive sui social, Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.

“Quando De Luca non sa più come nascondere i propri disastri, insulta i cittadini, gli avversari, i giornalisti. Così prova a nascondere e manipolare il dato drammatico sui contagi. Verità” aggiunge Caldoro che anche al tg Com ha rilanciato “in Campania la situazione è fuori controllo, serve intervenire e senza annunci”.

Nel corso della intervista in tv ha poi detto “troppi ritardi sulla scuola. Il Ministro Azzolina e De Luca non hanno fatto nulla. Si sapeva dell’inizio dell’anno scolastico ma non si sono adottati i provvedimenti necessari per garantire gli studenti.

Le scuole devono ripartire in sicurezza”

