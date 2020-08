GIUSY SORGENTE (FDI): “RESTITUIRE ALLA CAMPANIA L’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA”

“La Giunta De Luca, negli ultimi 5 anni, si è riempita la bocca della parola agricoltura, salvo, poi, non nominare neppure un assessore al ramo che avrebbe meglio potuto seguire problemi e progetti di un settore di vitale importanza per la Provincia di Salerno e per tutta la Campania”. Lo dichiara Giusy Sorgente, candidata al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia.

“Stefano Caldoro, già nei suoi 5 anni di governo regionale, ha dimostrato, invece, una grande sensibilità per il settore dell’agricoltura e lo farà, di sicuro, nei prossimi anni. Fratelli d’Italia, da sempre, è impegnato, come partito, nella salvaguardia dei prodotti italiani e nella tutela dell’agricoltura che rappresenta non solo un importante volano dell’economia ma anche un presidio di sicurezza dei territori”.

“Basta con le nomine di consulenti improvvisati e spesso indicati per equilibri politici piu’ che per competenze professionali”, conclude Giusy Sorgente, “è il momento di riportare l’agricoltura al centro dell’agenda politica della Regione Campania. Solo con Caldoro e con Fratelli d’Italia questo potrà accadere”.

