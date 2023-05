STEFANO CALDORO: “L’ARROGANZA DELLA MAGGIORANZA DE LUCA, NON SI GOVERNA IN QUESTO MODO”

“Siamo di fronte all’ennesimo caso di arroganza di questa maggioranza. Non si governa in questo modo”. Così il capo dell’opposizione del Consiglio Regionale della Campania Stefano Caldoro, i capigruppo del centrodestra, Massimo Grimaldi, Severino Nappi, Cosimo Amente e la consigliera Muscará.

“La maggioranza di centrosinistra, incapace di sostenere argomentazioni e di replicare alle mozioni dell’opposizione, sceglie – dicono – gli escamotage per scappare dalle responsabilità. Si ripetono le votazioni e si fa il gioco del numero legale, si chiede la verifica per scappare, per non affrontare temi scottanti e nel maldestro tentativo di nascondere i problemi della coalizione”.

“Nel prossimo consiglio regionale ripresenteremo le nostre mozioni e proposte nella consapevolezza e nella certezza che non sempre si può scappare dalle responsabilità” concludono.