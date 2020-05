STEFANO CALDORO: “SU CIBO DA ASPORTO E FOOTING DE LUCA CAMBIA IDEA DOPO PROTESTA DI TUTTI”

Sul cibo d’asporto, ed in parte sulle corse, il Presidente pro tempore cambia idea dopo la nostra diffida e la protesta di tutti. Era ora”. Lo dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale.

“Ora ci ascolti anche sull’azzeramento delle tasse e sulle misure economiche.

Da quello che vediamo ha proprio bisogno di aiuto nel decidere per il bene dei campani” conclude Stefano Caldoro

