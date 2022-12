STRIANESE CONTINUA A FARE IL PRESIDENTE ? RIUNIONE DEI SINDACI DELL’AGRO IN REGIONE

Proprio mentre Franco Alfieri teneva il suo primo intervento, da Presidente della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino, l’ex Presidente Michele Strianese riuniva, in Regione Campania, i Sindaci dell’Agro, per affrontare il tema del dissesto idrogeologico. Una sorta di continuazione del ruolo ricoperto fino a qualche settimana fa ?

Sindaci dell’ Agro Nocerino Sarnese uniti anche questo pomeriggio in Regione Campania, per l’ incontro convocato dal Vice Presidente ed Assessore all’ Ambiente on. Fulvio Bonavitavola, in merito all’ annosa problematica del dissesto idrogeologico che provoca continuamente danni e disagi in molti comuni.

Frane, allagamenti, smottamenti, colate di fango che non sono piu’ tollerabili e che mettono a repentaglio la sicurezza delle persone con il serio rischio di perdere vite umane.

Abbiamo chiesto una accellerazione per l’ attuazione del Grande Progetto Fiume Sarno, che dovra’ senza dubbio prevedere il dragaggio del Fiume Sarno, per alleggerire tutta la rete di scolo drenante del bacino idrografico.

Non si puo’ piu’ attendere.

Il rischio di calamita’ naturali di dimensioni pericolose e’ davvero elevato.

La Regione Campania ha assicurato, come sempre, un impegno totale sulla questione e tanti interventi di mitigazione del rischio gia’ programmati nei mesi scorsi saranno praticati gia’ nelle prossime settimane.

Il Presidente De Luca e’ amministratore sensibile a questi temi ed ha gia’ investito tanto su tutto il territorio regionale..

Manteniamo alta la guardia per difendere sinergicamente il nostro territorio.