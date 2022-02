SU AMBITO PICENTINI-SELE, LANZARA IMPALLINATO DA BELLIZZI, BATTIPAGLIA E MONTECORVINO PUGLIANO

La candidatura di Pontecagnano Faiano, come comune capofila del Sub Ambito Picentini Sele per la gestione del ciclo dei rifiuti, è stata bocciata, questa mattina, nel corso di una riunione dei comuni che fanno parte del mini consorzio, con i voti contrari di Mimmo Volpe (Bellizzi), Cecilia Francese (Battipaglia) ed Alessandro Chiola (Montecorvino Pugliano). Sfuma, dunque, almeno per il momento, la ipotesi di avere Giuseppe Lanzara alla guida del Sub Ambito, cosi’ come previsto alla vigilia della importante riunione che si è aggiornata alla prossima settimana, nella speranza di poter trovare un nome di un presidente condiviso dalla maggioranza dei comuni coinvolti nel sub ambito.

