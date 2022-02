SCAFATI. CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO IL 14 FEBBRAIO PER LA SFIDUCIA AL SINDACO SALVATI

Adesso c’è anche la data ufficiale perchè è stato fissato per il prossimo 14 Febbraio il consiglio comunale di Scafati, convocato, in maniera monotematica, per discutere la mozione di sfiducia, presentata nei confronti del Sindaco Cristoforo Salvati.

E’ stato convocato, in via ordinaria, in seduta pubblica – in quanto in diretta streaming – di prima convocazione e in presenza, il Consiglio comunale che si terrà nell’Aula Consiliare – Biblioteca Comunale, in via G. Galilei, il giorno 14 febbraio, alle ore 16.30.

All’ordine del giorno, i seguenti argomenti: 1. Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni – Raccomandazioni;

2. Mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell’art. 52 del T.U.E.L. d.lgs 267/2000 e degli artt. 66 e 70 del vigente Statuto del Comune di Scafati – prot. n. 4574 del 24.01.2022