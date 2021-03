SUPER BONUS 110%: PIERRO GROUP ENTRA TRA I PARTNER “PREMIUM” DELLA SOCIETA’ ENI

Quella di oggi, per noi di Pierro Gruop, è una giornata importantissima: i tecnici di Eni hanno effettuato un sopralluogo all’interno del nostro cantiere Super Bonus 110% della frazione Caprecano di Baronissi, confermando lo stato di avanzamento dei lavori all’80%, nel pieno rispetto del cronoprogramma degli interventi che saranno completati entro la fine di Aprile 2021. E proprio oggi abbiamo ricevuto un’altra notizia straordinaria: il Gruppo Eni ci ha inserito nell’elenco, nel quale si trovano pochissime aziende nazionali, di Partner Premium, il che ci consentirà di accedere in tempi ancora piu’ rapidi alle agevolazioni previste dal Bonus 110%. Siamo soddisfatti e felici per aver tagliato dei traguardi importanti che segnano un successo straordinario per la nostra azienda ma anche per i tanti clienti che ci stanno affidando la gestione dei lavori per il Super Bonus 110%. Ed allora vogliamo cogliere l’occasione anche per annunciare che il 1 Aprile 2021 verranno avviati altri due cantieri per il Super Bonus 110% nel Comune di Fisciano.

Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere a tutti i nostri collaboratori, dai tecnici agli operai, che ogni giorno ci consentono di poter essere fieri del lavoro portato avanti.