TAGLIO DEI PARLAMENTARI. C’E’ CHI SPERA IN UN GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Il taglio dei parlamentari potrebbe saltare, almeno per la prossima tornata elettorale per le Politiche del 2023? C’ chi lo spera – in tanti, soprattutto tra gli attuali deputati e senatori – ma anche chi lo pensa e sta valutando un ricorso alla Corte Costituzionale per sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale la norma che, per il momento, non ha ancora trovato attuazione. La Legge, voluta dal Movimento 5 Stelle, principale forza per numeri all’interno del Parlamento, è finita al centro di molti dibattiti tra i corridoi di Camera e di Senato: i classici capannelli di parlamentari che, tra il detto ed il non detto, propongono soluzioni ai problemi che si potrebbero affrontare nell’immediato futuro. Per il momento si tratta di “un sentito dire”, ma nulla è da escludere: certo, esiste un grosso dubbio e riguarda la forza politica o il gruppo di parlamentari che si intesterà questa nuova battaglia politica.

Share on: WhatsApp