TERREMOTO GIUDIZIARIO A BENEVENTO: ARRESTI DOMICILIARI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MARIA

C’è anche Antonio Di Maria, attuale Presidente della Provincia di Benevento, tra le 8 persone coinvolte in un’inchiesta della Procura di Benevento su numerosi appalti, banditi dall’amministrazione provinciale sannita.

Sono diciotto le ordinanze applicative di misure cautelari personali – di cui 8 agli arresti domiciliari e 10 misure interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione – emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di vari soggetti, pubblici ufficiali in servizio presso la Provincia di Benevento, imprenditori e professionisti, che allo stato sono stati ritenuti gravemente indiziati – a vario titolo e in concorso tra loro – dei delitti di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione ad 11 procedure pubbliche di appalto indette e/o gestite dalla Provincia di Benevento, Provincia di Caserta e Comune di Buonalbergo (BN), nonché dei reati di tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico.

Agli arresti domiciliari sono finiti, tra gli altri, il presidente della Provincia Antonio Di Maria, il sindaco di Buonalbergo Michelantonio Panarese e ancora Antonello Scocca, Mario Del Mese, Angelo Carmine Giordano, Giuseppe Della Pietra e Raffaele Pezzella.