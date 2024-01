TERZO MANDATO AI GOVERNATORI, IL GOVERNO MELONI RINVIA LA DECISIONE

Prima la riforma sul sistema elettorale dei Sindaci, poi quella per il terzo mandato per i Presidenti delle Regioni. Le parole del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani non lasciano spazio a diverse interpretazioni: la priorità del Governo è quella di approvare, entro febbraio, la norma sul terzo mandato per i Sindaci di comuni inferiori ai 15mila abitanti, eventualmente modificare la legge elettorale per i Comuni sopra i 15mila, solo dopo pensare alla norma per consentire ai Presidenti di Regione di superare il vincolo del terzo mandato. Per i Presidenti di Regione, dunque, c’è ancora da attendere, salvo che non intendano procedere con leggi regionali che, pero’, potrebbero essere anche impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Governo.

Share on: WhatsApp