SAN CIPRIANO PICENTINO. IL COMUNE PREMIA GLI STUDENTI PIU’ MERITEVOLI

Il Comune di San Cipriano Picentino premia gli studenti delle scuole superiori piu’ meritevoli, quelli che, nel corso del passato anno scolastico, si sono diplomati con il voto piu’ alto. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è per Venerdi’ 5 Gennaio a partire dalle 19:00 quando, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune dei Picentini, il Sindaco Sonia Alfano consegnerà agli studenti, oggi già iscritti all’Università, un simbolico premio in denaro. “Abbiamo voluto dare un segnale concreto” sottolinea il Sindaco Sonia Alfano “ ai nostri giovani concittadini che, con impegno e sacrificio, con il sostegno delle famiglie, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 hanno conseguito la maturità con voti alti. Si tratta di un piccolo gesto che è la testimonianza concreta della vicinanza della Pubblica Amministrazione ai giovani meritevoli, che si sono distinti per i traguardi scolastici ottenuti e che, adesso, stanno iniziando il loro percorso universitario. Cerchiamo di valorizzare le nostre migliori menti, io giovani che saranno la classe dirigente dei prossimi anni”. Gli studenti meritevoli, che hanno risposto ad un bando pubblico finanziato con una apposita delibera di Giunta del Comune di San Cipriano Picentino, verranno premiati sulla base del punteggio ottenuto all’esame di maturità e, in caso di parità, si terrà conto dell’Isee della famiglia.

