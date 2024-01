DELEGHE IN PROVINCIA. ALFIERI SCAVALLA LE FESTE DI NATALE: RIUNIONE DOPO IL 6 GENNAIO

L’Epifania tutte le feste si porta via. E porterà anche la prima riunione, a Palazzo Sant’Agostino, tra il Presidente della Provincia Franco Alfieri ed i neo eletti consiglieri provinciali di maggioranza (son ben 14), con i quali discutere delle deleghe da assegnare e del lavoro da portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Sfumata la possibilità di tenere una riunione nel corso delle festività – anche per l’assenza di alcuni consiglieri provinciali di peso – Alfieri ha deciso di rinviare tutto a dopo il 6 Gennaio, con l’incontro che, molto probabilmente, sarà convocato o per lunedi’ 8 o per mercoledi’ 10, rinnovando, in questo caso, la tradizione delle riunioni di maggioranza da tenersi a metà settimana. Poco o nulla trapela sulle decisioni di Alfieri che si confronterà non solo con i consiglieri provinciali ma anche con i vertici del Partito Democratico di Salerno, prima di affidare a ciascuno dei neo eletti le deleghe consiliari.

