BARONISSI, COMUNALI 2024. AGNESE COPPOLA NEGRI: “E’ IL MOMENTO DI FARE SCELTE NETTE”

“Non possiamo più nasconderci dietro ad un dito, è il momento di fare scelte coraggiose e nette perchè rimanere nel limbo non fa mai bene ad una Città. È il momento per Baronissi di avere un governo cittadino collegiale e sempre capace di dialogare”. Agnese Coppola Negri, Consigliera Comunale del Pd di Baronissi, alla vigilia della campagna elettorale per le prossime Comunali nel centro della Valle dell’Irno, prova a tracciare un bilancio dei quasi 5 anni trascorsi a Palazzo di Città.

“Dai banchi della minoranza”, sottolinea Agnese Coppola Negri, “ho potuto osservare, con attenzione, come veniva percepita l’azione politica dai cittadini. La Città ha bisogno di idee chiare”.

Ci sono, pero’, già diverse candidature in campo per la prossima tornata elettorale.

“Spero che si parli di programmi e non solo di persone, mi auguro che si possa tornare a discutere del futuro di Baronissi e non solo del futuro dei singoli amministratori, auspico che i prossimi mesi servano ad individuare le priorità di una comunità come la nostra che merita attenzione, impegno e dedizione da parte di chi si candida a governarla.”

Share on: WhatsApp