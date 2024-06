CAOS AL SENATO. IANNONE (FDI): “PERDONO LE ELEZIONI E VOGLIONO IMPEDIRCI DI REALIZZARE IL PROGRAMMA”

Dopo quella di ieri, alla Camera dei Deputati, anche quella di oggi, al Senato, è stata una giornata molto calda per quanto avvenuto in aula. L’Aula del Senato è stata sospesa per le proteste delle opposizioni che contestano il contingentamento dei tempi sul ddl premierato e la rissa di ieri alla Camera durante la discussione del ddl Autonomia.

“Questo è il concetto di democrazia che hanno 5 stelle, il PD ed estrema sinistra.” Lo scrive il Senatore Antonio Iannone (Fdi), “Provocazioni ed occupazioni dei banchi del governo ed anche della Presidenza del Senato. Non solo perdono le elezioni ma vogliono anche impedirci di realizzare il programma elettorale sul quale siamo stati votati. Vergogna.”