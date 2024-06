SAN CIPRIANO PICENTINO. VINCENZO AMATO, NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’: TARI PIU’ BASSA E QUALITA’ DEL SERVIZIO

C’è anche l’assessore uscente all’ambiente Vincenzo Amato tra i consiglieri comunali eletti nelle ultime elezioni di San Cipriano Picentino, nella lista Insieme Possiamo che ha portato Sonia Alfano alla vittoria per il secondo mandato consecutivo. Tanti gli obiettivi raggiunti da Vincenzo Amato, nel corso degli ultimi 5 anni: a cominciare da una progressiva ma costante diminuzione della Tari per le famiglie e per le imprese del territorio, ottenuta con un lavoro. 288 preferenze per Vincenzo Amato che, con la vittoria della lista Insieme Possiamo, apre la sua quarta esperienza all’interno del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino.

