ARMANDO CESARO (ITALIA VIVA): “NOI IMPRESCINDIBILI, IN CAMPANIA, PER OGNI PROGETTO POLITICO”

“Il 7% che abbiamo raccolto in Campania come Stati uniti d’Europa, oltre a essere il dato più alto d’Italia, è un punto di partenza determinante e imprescindibile su cui costruire il prossimo progetto di governo regionale in cui i riformisti, uniti, possono fare la differenza”. Così in una nota Armando Cesaro, responsabile nazionale degli Enti Locali di Italia Viva. “Dispiace non aver raggiunto il quorum a livello nazionale per pochi decimali. Da noi il progetto ha funzionato grazie alla generosità di Matteo Renzi e grazie all’impegno di candidati radicati sul territorio e a una classe dirigente capace e competente. Questa straordinaria comunità di donne e uomini va valorizzata: Italia Viva deve ripartire da amministratori bravi e con consenso reale, militanti appassionati e simpatizzanti attenti. Basta con le rendite di posizione. Noi proseguiamo il nostro impegno, al fianco di Matteo Renzi, portando in dote dalla nostra regione un patrimonio elettorale, valoriale e umano senza eguali”,

