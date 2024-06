BELLIZZI. MIMMO VOLPE CONFERMATO SINDACO, PELLEGRINO OTTIENE 4 CONSIGLIERI, 1 PER MADDALO

Mimmo Volpe ottiene il terzo mandato come Sindaco di Bellizzi: con poco piu’ di 4.000 voti, Volpe resta, saldamente, alla guida del comune della Piana del Sele e si appresta ad affrontare il prossimo quinquennio. Una campagna elettorale che è stata, a Bellizzi, particolarmente accesa: Nicola Pellegrino, con oltre 2.500 voti, sarà a capo del gruppo di opposizione piu’ consistente composto da ben 4 consiglieri comunali. Non brillante, invece, il risultato del candidato sindaco Angelo Maddalo che, con appena 1.200 ottiene solo il seggio per se stesso in Consiglio Comunale.

