TERZO MANDATO, DE LUCA SOTTO ATTACCO MA SI VOTERA’ NELLA PRIMAVERA DEL 2026

Prima Elly Schlein, poi il Movimento 5 Stelle: tutti d’accordo per dire no al terzo mandato per De Luca. Una giornata di attacchi incrociati nei confronti del Governatore della Campania che, salvo clamorosi incidenti di percorso, porterà la Regione al voto solo nella primavera del 2026: tradotto in parole povere, da oggi a tre anni. Piu’ di 1.000 giorni, una eternità in politica e considerata la durata media dei Segretari del Partito Democratico a De Luca conviene attendere piu’ che stringere i tempi. Prima delle Regionali. La domanda alla quale nessuno, in questo momento, puo’ dare una risposta certa è se la Schlein sarà ancora segreteria del Partito Democratico quando si tratterà di discutere della scelta del nome del candidato per la Regione Campania. E se, piu’ o meno tra settembre ed ottobre del 2025, esisterà ancora l’asse tra il Pd ed il Movimento 5 Stelle. Insomma, tempo ce n’è in abbondanza e puo’ davvero accadere tutto fino alla primavera del 2026.

