TERZO MANDATO PER I SINDACI: LA LEGGE ARRIVA AL SENATO, ECCO LE POSSIBILI MODIFICHE

Eliminare il vincolo del terzo mandato per i sindaci, ma non per tutti, almeno in questa prima fase. Il testo del Decreto Legge con il quale il Governo ha apportato delle importanti modifiche al Testo Unico per gli Enti Locali, da domani, passerà all’attenzione delle Commissioni competenti al Senato: la norma, al momento, prevede l’eliminazione del vincolo del terzo mandato solo per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti ma tutte le forze politiche, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle, con alcuni emendamenti puntano ad innalzare almeno fino a 10.000 abitanti l’asticella. Una modifica che avrà i suoi effetti sulle prossime elezioni amministrative di primavera, con tantissimi sindaci in carica che stanno attendendo la decisione del Parlamento per avviare, o meno, la propria campagna elettorale. Lo stesso Decreto Legge prevede anche una modifica in materia elettorale: per i sindaci che intendano partecipare alle elezioni Politiche non ci sarà piu’ la incandidabilità – che andava aggirata con le dimissioni – ma solo la ineleggibilità – ovvero in caso di elezioni in Parlamento si dovrà optare per una delle due cariche.

