TRA GIUSEPPI E BEPPE: COME SI DIVIDONO I PARLAMENTARE SALERNITANI DEL M5S ?

Nulla c’è ancora di ufficiale ma pare che Giuseppe Conte abbia rubato il cuore alla stragrande maggioranza dei parlamentari salernitani del M5S che, seppure lentamente, stanno navigando verso il nuovo capo politico del Movimento, abbandonando il solo Grillo. Voci che giungono da Roma parlano di uno spostamento in blocco, anche di chi, come Angelo Tofalo e Nicola Provenza, aveva preso parte alla riunione, convocata alla Camera dallo stesso Grillo prima di iniziare il bombardamento mediatico su Conte. Forse, aggrappato alla scialuppa di Beppe Grillo, resterà solo il Senatore Andrea Cioffi, ex sottosegretario del Governo Conte 1, poi silurato dopo l’accordo con il Partito Democratico. Cioffi, tra l’altro, insieme a Tofalo è l’unico ad avere l’ostacolo del doppio mandato che, pare, lo stesso Conte voglia mandare in soffitta almeno per i parlamentari che hanno maturato esperienza politica e di governo. Dunque dalla parte di Conte ci sarebbero Tofalo, Provenza, Bilotti ed Adelizzi come pure Gaudiano, Castiello, Villani. Con Grillo, invece, dovrebbe restare il senatore Andrea Cioffi. Da valutare le posizioni degli ex cinque stelle Nicola Acunzo (oggi con Centro Democratico, partito che vorrebbe, pero’, confluire nel nuovo soggetto politico di Conte) e della senatrice Angrisani.

