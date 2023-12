TRA UNA SETTIMANA LE PROVINCIALI DI SALERNO: SI VOTA DI MERCOLEDI’, INCOGNITA AFFLUENZA

E’ vero, votano solo consiglieri comunali e sindaci ma lo fanno, per la prima volta nella storia, in una giornata lavorativa, quella di mercoledi’ 20 Dicembre, a ridosso delle festività natalizie, in una location, quella di Palazzo Sant’Agostino, tutt’altro che facile da raggiungere, considerato il periodo.L’incognita affluenza incombe sulle prossime elezioni Provinciali di Salerno, fissate dal Presidente Alfieri proprio di mercoledi’ 20, per evitare il rischio di un voto annullato dal Governo con la data fissata a gennaio. Ed ora tocca verificare quanti, soprattutto dalla parte meridionale della Provincia, si sobbarcheranno il lungo ed insidioso viaggio fino a Salerno per eleggere consiglieri provinciali il cui mandato, sia ben chiaro, potrebbe durare anche pochi mesi. Si vota dalle 8:00 alle 20:00 in una giornata di piena attività, anche per chi non svolge il ruolo di sindaco o di consigliere comunale a tempo pieno.

