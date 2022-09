URNE APERTE. SI VOTA FINO ALLE 23:00: POI LO SPOGLIO FINO A NOTTE INOLTRATA

Sono iniziate, nelle oltre 61mila sezioni elettorali disseminate in tutta Italia, le operazioni di voto che andranno avanti fino alle 23:00. Si vota, infatti, nella sola giornata di oggi, domenica 25 Aprile, dalle 7:00 fino alle 23:00. Per la prima volta, nella storia repubblicana, non ci sarà nessuna differenza tra gli elettori di Camera e di Senato: è stato, infatti, abrogato il limite dei 25 anni per poter votare anche per l’elezione dei Senatori. Alla chiusura delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità, si inizieranno le operazioni di scrutinio che andranno avanti fino a notte inoltrata.

