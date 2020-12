VACCINI COVID 19, PREPARIAMOCI ALLA NUOVA BATTAGLIA DI DE LUCA: PRIMA LA CAMPANIA

Se tutto dovesse andare come indicano le previsioni migliori, a metà gennaio 2021, le prime dosi del vaccino Covid 19 dovrebbero essere somministrate in Italia. E’ qui che vi volevo: con quali criteri verranno distribuite le prime dosi ? E quali saranno le Regioni che inizieranno prima delle altre l’attività di somministrazione ? Da qualche prima notizia pare che sia già iniziata la “battaglia delle dosi” con il Lazio che, pur con una popolazione nettamente inferiore, riceverà, nella prima fase, piu’ vaccini della Lombardia. E la Campania ? Le scommesse sono aperte: la prossima battaglia di De Luca sarà contro le scelte della prima distribuzione dei vaccini contro il Covid 19, con attacchi al Governo, al Ministero della Salute, al Commissario Arcuri. La distribuzione delle dosi del vaccino sarà il tema politico del nuovo anno. E non solo in Campania.

