PELLEZZANO. AL VIA LA MARATONA TELETHON PER I 30 ANNI DELL’INIZIATIVA BENEFICA

In un contesto emergenziale come quello attuale, la ricerca non deve fermarsi e seppure non potendo scendere nelle piazze, i volontari della sezione Telethon di Pellezzano si sono schierati al fianco della Fondazione per Domenica 13 dicembre 2020 organizzando una giornata di solidarieta’ che avrà inizio alle ore 11.00 nella frazione Capriglia presso la chiesa S. Maria delle Grazie in cui il Parroco Sac. Luigi Pierri officerà la S. Messa proprio per i volontari Telethon.