SALERNO, COMUNALI 2021. PAOLO OTTOBRINO SEMPRE CON IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sempre dalla stessa parte, in maniera coerente e determinata. E’ la sintesi del percorso politico del giovane consigliere comunale del Partito Socialista Italiano Paolo Ottobrino, eletto nel 2016 nella lista del PSI, pronto, anzi prontissimo, a ricandidarsi con la stessa lista anche in occasione delle prossime elezioni comunali della primavera 2021.

Ottobrino, in modo umile ma concreto, ha portato avanti, nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo, molti progetti per la comunità e per il territorio, forse dando poca enfasi alle iniziative che pure hanno dato risposte concrete come ad esempio alcuni eventi per sostenere lo sport e la disabilità. Un modo di operare molto discreto che lo stesso Ottobrino ha portato avanti anche all’interno del Partito Socialista Italiano dove, pur ricoprendo alcuni incarichi provinciali, ha preferito il lavoro al palcoscenico. Adesso è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale che dovrà essere la conferma del tanto impegno profuso nel corso degli ultimi anni.