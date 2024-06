IL PRESIDENTE DE LUCA CONTRO IL SINDACO MANFREDI SUI FONDI DEL GOVERNO PER IL PROGETTO DI BAGNOLI

Il finanziamento per il completamento delle operazioni di recupero, e bonifica, di Bagnoli e’ “una truffa messa in piedi dal governo nazionale con la copertura anche del commissario a Bagnoli, di nomina nazionale”. Nella consueta diretta Facebook del venerdi’, il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA attacca in maniera frontale il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con il quale vi e’ ormai una siderale distanza politica pur essendo entrambi del Partito democratico. Manfredi e’ il commissario straordinario di governo per la riqualificazione di Bagnoli. Questa “operazione propagandistica”, questa “truffa”, “sottrae un miliardo e 200 milioni di euro ai fondi destinati alla Regione Campania”, ha aggiunto DE LUCA. “Avremmo dovuto fare una battaglia per caricare questo miliardo e 200 milioni sui fondi nazionali, senza togliergli ai Comuni e invece hanno fatto questa truffa. Una truffa – ha insistito DE LUCA – perche’ nella decisione del governo nazionale, per Bagnoli si sbloccherranno 800 milioni di euro, quasi presidente della Regione Campania, e’ che noi “dobbiamo dobbiamo tagliare un miliardo e 200 milioni rispetto al piano presentato un anno fa per i fondi sviluppo e coesione” che sono ancora bloccati.

Share on: WhatsApp