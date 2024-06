SAN CIPRIANO PICENTINO. MARIA SICA: “UNA VITTORIA NUMERICA MA ANCHE MORALE”

L’assessore uscente del Comune di San Cipriano Picentino Maria Sica, con la delega allo Sport ed alle Associazioni, conferma la sua presenza all’interno del Consiglio Comunale del centro dei Picentini, al termine della campagna elettorale che si è conclusa esattamente una settimana fa. Per Maria Sica, adesso, altri 5 anni di impegno per la sua comunità, diversi dai precedenti, anche per il modo nel quale si è giunti alla vittoria finale con il Sindaco Sonia Alfano.

“Voglio ringraziare ognuno di voi , ognuno di voi che ha creduto in noi e che ha creduto in ME !” Scrive Maria Sica. “Ed io ne sono onorata ! È stata una vittoria politica ma anche e soprattutto MORALE!! ! Il vostro voto dimostra che credete nel nostro e nel mio essere PERSONE PER BENE”