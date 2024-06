ECOAMBIENTE SALERNO: SI DIMETTE IL PRESIDENTE PETROSINO. CON LUI ANCHE LEMBO E FIORE

Dimissioni per tutto il Consiglio di Amministrazione della società pubblica Ecoambiente, organismo che, in Provincia di Salerno, si occupa della gestione degli impianti sovracomunali per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Presidente Enzo Petrosino, insieme agli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione Andrea Lembo e Giusy Fiore, ha, infatti, nei giorni scorsi, rassegnato le sue dimissioni, divenute irrevocabili dopo la nomina alla guida della società Campania Bonifiche, nella qualità di Direttore Generale.

E’ già iniziata, dunque, la corsa per conoscere i nuovi componenti del CDA di Ecoambiente Salerno: nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere le indicazioni ed i nomi che andranno a formare la nuova dirigenza della società.