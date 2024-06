FEDERCEPI COSTRUZIONI: A ROMA RIUNIONE PER IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE

Riunione operativa, questa mattina a Roma, presso la sede nazionale di FEDERCEPICOSTRUZIONI, tra tutte le associazioni che hanno sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale dell’Edilizia. Vi hanno preso parte

il Presidente nazionale di CONFIMI EDILIZIA , Sergio Ventricelli ;

, ; il Segretario generale di FEDERTERZIARIO , Alessandro Franco ;

, ; il Presidente nazionale e il Direttore generale di FINCO , rispettivamente Carla Tomasi e Angelo Artale ;

, rispettivamente e ; il Presidente nazionale di CEUQ (con delega all’edilizia), Pietro Di Tullio ;

(con delega all’edilizia), ; il Segretario Nazionale della UGL , Egidio Sangue ,

, , il Presidente nazionale di FEDERCEPICOSTRUZIONI , Antonio Lombardi ,

, , il Direttore generale di CEPI, Martina Mariano.

L’incontro ha consentito definire gli aspetti operativi legati al nuovo contratto nazionale con l’obiettivo – esplicitato nell’accordo – di migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro e la competitività delle imprese, con particolare attenzione per le PMI.

“Lavoriamo per rendere il nostro contratto di settore – hanno dichiarato a margine della riunione tutti i partecipanti – sempre più competitivo, moderno, sia per le imprese che per i lavoratori che hanno dovuto subire, senza alcuna opzione, le scelte di coloro che gestiscono, da oltre 60 anni in regime di monopolio, una contrattazione collettiva di settore autoreferenziale e di vecchia concezione”.

Il nuovo Contratto guarda alla formazione e all’innovazione quali elementi portanti del rilancio dell’edilizia, e sperimenta anche l’intelligenza artificiale nell’incremento quali-quantitativo della produttività e della sicurezza nei cantieri.