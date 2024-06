FORZA ITALIA CAMPANIA: MARTUSCIELLO CONVOCA TUTTI I DIRIGENTI, ANALISI DEL VOTO E NOVITA’ ORGANIZZATIVE

Si terrà nel corso della prossima settimana, a Napoli, una riunione regionale di Forza Italia, voluta ed organizzata dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, rieletto al Parlamento Europeo, impegnato, proprio in questi giorni, anche con le procedure per il nuovo gruppo PPE a Bruxelles. All’ordine del giorno dell’incontro, prima di tutto, una riflessione sull’andamento elettorale in tutta la Campania sia per le Elezioni Europee ma anche per le Amministrative: poi spazio ad un confronto, con tutti i dirigenti regionali e provinciali della Campania, per un nuovo assetto organizzativo del partito, oramai già proiettato verso l’appuntamento con le elezioni regionali del 2025 in Campania.

E proprio in occasione della riunione regionale di Forza Italia, come già anticipato dallo stesso Martusciello, ci potrebbero essere i primi nomi dei candidati al Consiglio Regionale.