PARLAMENTO EUROPEO: IL 16 LUGLIO LA PRIMA SEDUTA DELLA PLENARIA DOPO IL VOTO DELL’8 E 9 GIUGNO

Si potrebbe tenere il 16 Luglio la prima seduta della Plenaria del Parlamento Europeo dopo il voto dell’8 e 9 Giugno: in attesa che i dati vengano ufficializzati dalle Commissioni Elettorali dei Collegi e, poi, da quella Centrale, si è al lavoro per la composizione dei gruppi, un impegno politico e non istituzionale che, per consuetudine, viene completata prima della convocazione della prima seduta del Parlamento Europeo.

Tra il 18 giugno e il 15 luglio si formeranno definitivamente i nuovi gruppi politici, prima della sessione inaugurale tra il 16 e il 19 luglio in cui saranno eletti presidente, vicepresidenti e questori e definita la composizione di commissioni permanenti e sottocommissioni (tra il 22 e il 25 luglio la nomina degli uffici di presidenza)