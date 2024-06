NOCERA SUPERIORE. DOMANI SCADONO I TERMINI PER GLI APPARENTAMENTI AL BALLOTTAGGIO

Scadono domani, domenica 16 Giugno, i termini per gli apparentamenti ufficiali in vista del ballottaggio tra Gennaro D’Acuzni ed Enrico Bisogno, in programma per sabato 22 e Domenica 23 Giugno. I candidati sindaco Rosario Danisi e Gaetano Montalbano possono scegliere se, in maniera ufficiale, sostenere la candidatura a sindaco di uno dei dei candidati, arrivati al secondo turno, con la presenza dei simboli della propria coalizione sulla scheda che gli elettori di Nocera Superiore troveranno per il secondo turno. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità.

Share on: WhatsApp