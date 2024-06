FRANCESCO MORRA: “CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA ALL’APERTURA DI SALERNO LETTERATURA”

C’è anche la Provincia di Salerno, con una serie di iniziative pubbliche che si terranno nei prossimi giorni, ad arricchire il programma dell’evento Salerno Letteratura che, questa mattina, ha visto, per l’inaugurazione, anche la presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A rappresentare, invece, la Provincia di Salerno il Consigliere Francesco Morra.

“Le domande giuste: è questo il tema della dodicesima edizione del Festival Salerno Letteratura, che sarà dedicato a Kafka.” Lo scrive il Consigliere Provinciale Francesco Morra ” Questa mattina, in rappresentanza della Provincia, ho preso parte al taglio del nastro dell’evento che si terrà da oggi al 22 giugno. Otto giorni di cultura, libri, spettacoli, musica, con grandi nomi della scena italiana e internazionale. Anche la Provincia aprirà alcuni dei suoi spazi più suggestivi per accogliere un cartellone di grande qualità che regala sempre maggiore appeal al nostro territorio. Invito tutti a partecipare a questo appuntamento che offrirà occasioni speciali per un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.”