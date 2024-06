ALDO PATRICIELLO, DI NUOVO, VERSO BRUXELLES: VANNACCI PRONTO AD ACCETTARE ELEZIONE NEL NORD EST

Aldo Patriciello, per la quarta volta consecutiva, si appresta a varcare la porta del Parlamento Europeo: dopo le tre legislature sotto il simbolo di Forza Italia, adesso per il noto imprenditore del settore della Sanità Privata arriva una nuova esperienza con la Lega di Matteo Salvini. Non c’è ancora nulla di ufficiale ma Patriciello dovrebbe rientrare nell’elenco degli eletti, pur essendo arrivato alle spalle del Generale Vannacci, proprio per la scelta di quest’ultimo, condivisa con Matteo Salvini, di accettare l’elezione nel Collegio Nord Est. In questo modo per Patriciello, come primo dei non eletti, scatterebbe l’ennesima elezioni ed il ritorno a Bruxelles, con il transito all’interno del Gruppo Id-Democrazia, di cui fa parte la Lega.

