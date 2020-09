VALENTINO DI BRIZZI (LEGA) APRE IL SUO COMITATO ELETTORALE AD AGROPOLI (SALERNO)

Continua la campagna elettorale di Valentino Di Brizzi, candidato al consiglio regionale con la Lega, a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro, su tutto il territorio della Provincia di Salerno. Nella serata di ieri l’imprenditore del Vallo di Diano ha inaugurato il suo comitato elettorale di Agropoli.

“Grazie a Domenico Amato per la bellissima sorpresa di questa sera! Una sede davvero bella e accogliente dove gli amici di Agropoli potranno trovare disponibilità, dedizione e passione per la vera politica tra la gente!!! Grazie, grazie e ancora grazie a Domenico per tutto il tempo è l’attenzione che mi sta dedicando!!! #provinciameravigliosa #LegaCampania”