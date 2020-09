REGIONALI 2020. DOMANI 8 SETTEMBRE CONFERENZA STAMPA AMABILE-PETRONE

Si terrà domani 8 Settembre, all’interno dei saloni del Bar Moka di Salerno, la conferenza stampa nella quale il consigliere regionale del Pd Tommaso Amabile presenterà insieme ad Anna Petrone, Dirigente Nazionale del Partito Democratico per il settore della disabilità, gli impegni portati avanti, in Consiglio Regionale, negli ultimi 5 anni, nel settore delle norme per abbattere ogni tipo di barriera architettonica.

Nel corso dell’incontro Tommaso Amabile, oggi candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico ed Anna Petrone presenteranno anche i progetti da portare avanti nei prossimi 5 anni all’interno del Consiglio Regionale.