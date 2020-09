NICOLA ZINGARETTI IN CAMPANIA PER DE LUCA: A SALERNO INCONTRO IL 10 SETTEMBRE

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà in Campania per sostenere la campagna elettorale di Vincenzo De Luca. La data fissata per la sua presenza in Regione è il 10 settembre ed a Salerno i vertici provinciali del Pd sono già al lavoro per l’organizzazione all’interno di una sala ampia del Comune capoluogo dove poter rispettare anche il distanziamento e le altre norme anti covid.

Zingaretti, intanto, è alle prese con la Direzione Nazionale del Partito Democratico che dovrà valutare ed approvare la linea da tenere in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre sul taglio dei parlamentari.