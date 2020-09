CAVA DE’ TIRRENI. MARCELLO MUROLO ALL’ATTACCO: “LORO NON SANNO PIU’ ASCOLTARE”

Il messaggio, evidentemente, è rivolto a Vincenzo Servalli ed ai suoi candidati al Consiglio Comunale per le elezioni a Cava de’ Tirreni del 20 e 21 Settembre. A lanciarlo è il candidato del centro destra Marcello Murolo.

“La verità (ti) fa male, cantava qualcuno. Io penso che il primo passo per il nostro bene sia ascoltare tutti, prendere atto delle negligenze e rimboccarsi le maniche. Poi ci sono gli amministratori uscenti, quelli che dicono che Cava non ha nessun problema. Comodamente seduti in poltrona, loro non sanno più ascoltare, loro hanno dimenticato che prima o poi tutto sarebbe finito. Basta girare nelle case della gente sincera, dei cavesi veri che come noi amano Cava de’ Tirreni per capire che cinque anni di nulla sono esattamente quella verità che fa male.”