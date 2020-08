VALENTINO DI BRIZZI (LEGA): “INSULTI E VANDALISMO NON MI FERMERANNO”

All’indomani degli atti vandalici che hanno colpito Valentino Di Brizzi, candidato con la Lega alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, è lo stesso imprenditore del Vallo di Diano a stigmatizzare l’accaduto, lanciando un messaggio preciso.

“Non sarà certo un gesto vile e insensato ad intimidirmi, ma piuttosto riesce a rafforzare la mia convinzione che è il momento di cambiare. Sono sempre più convinto di essere dalla parte giusta e metterò tutta la mia determinazione (o caparbietà) affinché i valori come rispetto, ascolto e lealtà tornino ad essere da riferimento e guida anche e soprattutto nello svolgimento dell’attività politica. Fare politica non è un obbligo. Io vivo la mia attività politica come missione e dedizione e con l’ambizione di voler cambiare un’andazzo infelice che ormai da anni investe il ns territorio. Insulti e vandalismo fanno parte di un’altra politica e di un linguaggio che non è dalla mia parte!!!”