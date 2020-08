FISCIANO. LA NOTIZIA FALSA DEI CONTAGI CON UN PROFILO FAKE DEL SINDACO SESSA

È con grande dispiacere constatare la superficialità di chi, in un momento così delicato e difficile, come quello che stiamo vivendo, gioca a divulgare false notizie.

Il post che gira in rete con l’immagine del mio profilo è totalmente falso ed attualmente non si evidenziano casi di positività al covid-19 sul nostro territorio.

Faremo quanto dovuto per risalire agli autori di questa falsa notizia, per segnalarli alle autorità competenti.