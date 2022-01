VERSO IL QUIRINALE. ALLA PRIMA CHIAMA I NOMI PIU’ IMPENSABILI: ECCO QUALI

Al termine della prima chiama per l’Elezione del Presidente della Repubblica il Presidente della Camera Roberto Fico ha completato lo scrutinio delle schede. E, come spesso accaduto anche in passato, non sono mancate le sorprese.

Due voti per Alberto Angela, il noto conduttore Tv. Una preferenza anche per Amadeus, quattro per Bruno Vespa, uno per Alfonso Signorini, un voto per Giuseppe Cruciani di Radio24. Dal mondo dello sport tre voti per Claudio Lotito, presidente della Lazio ed ex Patron della Salernitana, un voto per Alessandro Ciocci allenatore dell’Olbia Calcio.