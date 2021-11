VERSO IL QUIRINALE, CONTE (M5S) AGGIUSTA IL TIRO: “DRAGHI RESTI A PALAZZO CHIGI”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, aggiusta il tiro sul voto per il Quirinale e torna ad escludere un sostegno del M5S per Mario Draghi Presidente della Repubblica.

“Il nostro sostegno” al governo nasce per mettere “in protezione il Paese” e attuare “il Pnrr. Obiettivi che non sono ancora stati raggiunti e la stabilità del governo non può non essere un obiettivo prioritario”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7. “Draghi é il punto di equilibrio di un sistema politico. La legislatura deve finire perché l’obiettivo prioritario é la realizzazione del PNRR per il quale ci siamo strenuamente battuti. Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi é la via prioritaria. Draghi non é fungibile”. Quanto al voto “nessun cittadino mi ha detto che dobbiamo andare a votare