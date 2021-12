VERSO IL QUIRINALE. IL CENTRO DESTRA PRONTO AD UN VERTICE PRIMA DI NATALE

Il vertice per discutere dell’elezione del capo dello Stato prima di Natale “a me sembra possibile. Chiederò agli amici del centrodestra di trovarci già questa settimana”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del brindisi di Natale a Milano con sostenitori e militanti, escludendo un rinvio dell’incontro a gennaio.

“Draghi sta lavorando bene e sarebbe bene che continuasse a lavorare per il nostro Paese, senza mettere in discussione tutto quanto”, ha aggiunto Salvini.

Berlusconi un bluff? “Non abbiamo tempo da perdere o da far perdere”, ha detto Salvini a proposito del sostegno del centrodestra all’ex premier per la corsa al Quirinale. “Lo incontrerò a breve e ne parlerò con lui, però nessuno ha bisogno di rassicurare nessuno” ha detto Salvini a proposito a margine del brindisi di Natale con i sostenitori a Milano. “Da segretario della Lega – ha poi aggiunto – sono certo che le centinaia di voti della Lega per il Quirinale saranno compatti fino all’ultima scheda e lavoro perché tutti possano avere questa compattezza. Stiamo lavorando per una soluzione positiva e rapida”.