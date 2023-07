VERSO LE EUROPEE 2024. NELLA LEGA C’E’ ANCHE IL NOME DI AURELIO TOMMASETTI

Dopo l’esperienza avvincente del 2019, quando la Lega era al suo apice per consenso popolare, il Consigliere Regionale della Lega Aurelio Tommasetti è pronto ad affrontare anche la prossima tornata elettorale per le Europee del 9 giugno 2024. Nei giorni scorsi Tommasetti, in diversi comuni della Provincia di Salerno, ha già tenuto riunioni organizzative con riferimenti politici del territorio, ai quali ha parlato, in maniera diretta, di un suo possibile coinvolgimento per le prossime Europee, per dare un contributo al partito di Matteo Salvini. Tommasetti, subentrato in Consiglio Regionale ad Attilio Pierro, dopo l’elezione in Parlamento di quest’ultimo, alle Europee del 26 Maggio del 2019, ottenne ben 26.000 preferenze, risultando, comunque, fuori dal novero degli eletti all’Europarlamento.

