VERSO LE POLITICHE 2022. COLLEGI A CAVALLO TRA SALERNO ED AVELLINO: PARTITI IN FIBRILLAZIONE

C’è il derby, non solo quello del calcio, ma da oggi anche quello delle candidature alle prossime elezioni politiche: Salerno ed Avellino, le intere province, condividono, infatti, in base all’attuale legge elettorale, un Collegio Proporzionale per la Camera dei Deputati, nel quale devono essere inseriti quattro candidati, con l’alternanza di genere. Una situazione mai vissuta prima che imporrà, da qui a qualche mese, una discussione interprovinciale per discutere di nomi e dei criteri per l’inserimento delle candidature. Insomma, come se non bastassero le polemiche provinciali, adesso tutti i partiti dovranno mettersi a discutere anche con i colleghi di Avellino e di Salerno per trovare una intesa sul parterre delle candidature. Prevarrà il criterio della popolazione ? Chi sarà il capolista ? C’è da giurare che sarà un periodo molto caldo per tutta la politica di Salerno e di Avellino, un vero e proprio derby delle candidature.

