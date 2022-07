VERSO LE POLITICHE 2022. IL PARTITO DEMOCRATICO PENSA A TORQUATO PER IL COLLEGIO AGRO

C’è anche l’ex Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato tra i papabili candidati del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Torquato sarebbe stato contattato per una disponibilità a candidarsi, con il simbolo del Pd, nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati dell’Agro. Reduce dal decennio trascorso a Palazzo di Città a Nocera Inferiore, Torquato, un passato all’interno di Alleanza Nazionale, poi nessuna altra tessera di partito, nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Comunali, pur rimanendo fuori dal novero dei candidati al consiglio, ha sostenuto Paolo Di Maio, esponente del Partito Democratico, oggi sindaco del Comune di Nocera Inferiore, grazie ad una vittoria a mani basse ottenuta al primo turno.

