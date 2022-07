LISTE E CANDIDATI. NON ABBIATE FRETTA, TUTTO RINVIATO A DOPO IL FERRAGOSTO

Non abbiate fretta, non abbiate ansia: i nomi dei candidati nei collegi e nelle liste per il proporzionale, nella migliore delle ipotesi, li conosceremo, con un discreto margine di ufficialità, solo dopo il 15 Agosto. Ed è un discorso che vale per tutti i partiti. E’ una campagna elettorale veloce per il leader, lenta sui territori: ad oggi, infatti, il Ministero dell’Interno non ha ancora pubblicato la modulistica per la presentazione delle liste e neppure quella per la raccolta delle firme. I tempi si allungano, anche per i roventi dibattiti interni ai diversi partiti che devono scegliere i nomi dei candidati: tutto lascia presagire che le prossime due settimane saranno vissute all’insegna dei retroscena, dei veleni e delle veline, senza che nulla di certo vi sia. Poi dal 16 Agosto il rush finale dove, per davvero, si decideranno i nomi che verranno inseriti nelle liste e che si presenteranno agli elettori per il voto del prossimo 25 Settembre.

