ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “L’INGRESSO DI MARA CARFAGNA DARA’ UNA FORTE SPINTA AL PARTITO”

Antonio D’Alessio, Coordinatore Provinciale di Azione in Provincia di Salerno, ha atteso qualche giorno prima di intervenire sulle nuove adesioni al partito di Calenda. Dopo l’ufficializzazione, D’Alessio rivolge il benvenuto a Mara Carfagna.

D’Alessio, la situazione è ancora confusa ma alla fine come si collochera’ Azione nello scenario di questo appuntamento elettorale?

“Si sta delineando il quadro delle alleanze e nelle prossime ore sarà tutto più chiaro. Sicuramente non può essere interlocutore di Azione chi ha determinato una crisi così profonda in un momento delicatissimo per il Paese.”

In queste ore si registra il passaggio in Azione di importanti esponenti politici nazionali di altri partiti.

“È la riprova che Azione è una realtà credibile e rappresenta in prospettiva una proposta politica sempre più attraente, perché è cresciuta grazie alla coerenza e alla concretezza. Il lavoro di questi anni sui territori ha dato i suoi frutti. In provincia di Salerno siamo riusciti a strutturarci in maniera diffusa e crescente. Un ottimo lavoro di squadra che ha consentito di raggiungere risultati gratificanti.”

In particolare, sull’ingresso della Carfagna ?

“Mara Carfagna darà al partito una notevole spinta. La sua autorevolezza e la sua esperienza istituzionale concorreranno in maniera davvero importante alla crescita del partito. Siamo, ovviamente, molto contenti per il suo ingresso in Azione.”