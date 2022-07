FORZA ITALIA PRESENTA IL NUOVO COORDINAMENTO PROVINCIALE: APPUNTAMENTO LUNEDI’ 1 AGOSTO

Come era facile prevedere, l’addio di Mara Carfagna a Forza Italia ha sbloccato la partita delle nomine per il nuovo Coordinamento Provinciale di Salerno. Il Coordinatore Regionale Mimmo De Siano lunedi’ 1 Agosto, infatti, sarà a Salerno per presentare ufficialmente i nuovi membri dell’organigramma provinciale del partito degli azzurri, nominato proprio alla vigilia della competizione elettorale per le Politiche del prossimo 25 Settembre.

l prossimo Lunedì 1 Agosto 2022 alle 11:00 a Salerno in Piazza XXIV Maggio, 26 (piano 1º) il coordinamento regionale di Forza Italia, terrà la conferenza stampa in cui verrà presentato il nuovo organigramma di Forza Italia in provincia di Salerno